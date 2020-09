Das Kreuzfahrtschiff "Costa Smeralda". Archivbild

Quelle: Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpa

Wegen des Verdachts auf das Coronavirus sitzen rund 7.000 Menschen an Bord des Kreuzfahrtschiffes "Costa Smeralda" im Hafen der italienischen Stadt Civitavecchia fest. Das berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Eine Touristin aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao habe Symptome wie Fieber und Atemprobleme, bestätigte die Reederei.



Sie und ihr Mann seien am 25. Januar am Flughafen in Mailand angekommen. Die Frau werde auf dem Schiff medizinisch versorgt und isoliert. Ergebnisse eines Virustests werden erwartet.