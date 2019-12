Japanische Nationalflaggen. Archivbild

Quelle: Eugene Hoshiko/AP/dpa

In Japan haben Brillen-Verbote für Frauen in manchen Unternehmen Proteste ausgelöst. Aktivistinnen wollen in einer Petition die Regierung auffordern, frauenfeindliche Vorschriften zu Kleidung und Aussehen weiblicher Mitarbeiter in einem geplanten Gesetz gegen Belästigung am Arbeitsplatz zu benennen, berichtet die "Tokyo Shimbun".



Demnach verbieten Unternehmen verschiedener Branchen weiblichen Mitarbeitern etwa an der Rezeption das Tragen von Brillen. Empfangsdamen seien das "Gesicht der Firma", da störe eine Brille. Manche Kosmetikfirma argumentiere zudem, Brillen bei Verkäuferinnen verdeckten das eigene Produkt.