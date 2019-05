Öl im Öl: Das Verbraucher-Magazin "Öko-Test" hat zwanzig Olivenöle auf ihre Qualität getestet. Fast die Hälfte kommt dabei richtig schlecht weg: Drei kriegen die Note "mangelhaft", sechs "ungenügend" - also die glatte 6. Grund dafür sind Mineralöle, die Öko-Test in jeder zweiten Flasche gefunden hat - in extrem hohen Dosen. Unter anderem aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe, kurz MOAH. Dabei zitiert das Magazin das Bundesamt für Risikobewertung (BfR): „Es sollte kein nachweisbarer Übergang von MOAH auf Lebensmittel stattfinden.“