Mir gefällt nicht, was Sie direkt vor mir gemacht haben. Emmanuel Macron

Der Zeitung nach ärgerte sich Frankreichs Staatschef über die israelische Polizisten. Einer von ihnen hat demnach die von einem französischen Orden betreute Kirche in der Altstadt betreten. Die Sicherheitskräfte von Macron seien daraufhin eingeschritten. "Mir gefällt nicht, was Sie direkt vor mir gemacht haben", so Macron. Alle sollten die seit Jahrhunderten geltenden Regeln respektieren. "Sie werden sich mit mir nicht ändern", sagte Macron weiter auf Englisch. Niemand müsse provozieren.