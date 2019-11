Ein Krankenwagen stehen vor der Saugus High School.

Quelle: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa

Ein Schütze hat an einer Schule im kalifornischen Santa Clarita das Feuer eröffnet und zwei Schüler erschossen. Bei den Toten handelt es sich um eine 16-Jährige und einen 14-Jährigen. Das teilte die Polizei in Santa Clarita nördlich von Los Angeles mit.



Drei weitere Schüler der Saugus High School seien verletzt worden. Der mutmaßliche Schütze sei ebenfalls Schüler an der Schule - angeblich hat er heute Geburtstag. Er soll sich mit der letzten Patrone in seiner Pistole in den Kopf geschossen und überlebt haben.