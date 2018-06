Einer Person werden Handschellen angelegt. Archivbild Quelle: Andreas Gebert/dpa

Nach fast vier Jahren Flucht ist ein mutmaßlicher Sexualverbrecher aus den USA in Kambodscha geschnappt worden. Dem 63-Jährigen wird zur Last gelegt, in seiner Heimat ein vier Jahre altes Mädchen vergewaltigt zu haben. Zudem soll er auch andere Kinder sexuell missbraucht haben.



Nach einem Bericht der Zeitung "Phnom Penh Post" wurde er nun in dem Urlauberort Siem Reap verhaftet. Der Mann war 2013 verhaftet worden, kam aber gegen eine Kaution auf freien Fuß und setzte sich ab.