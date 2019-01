In den Kantinen von Firmen entsteht viel Plastikmüll. Symbolbild

Quelle: Alexander Heinl/dpa

Deutsche Unternehmen haben Einweg-Plastik in ihren Kantinen und Kaffeeküchen deutlich reduziert. So ersetzt Vodafone nach eigenen Angaben an all seinen Standorten hierzulande Trinkbecher, Deckel, Rührstäbchen oder Strohhalme durch plastikfreie Alternativen.



Auch Siemens, Sky und die Allianz erklärten, den Einsatz solcher Produkte in den letzten Jahren stark eingeschränkt zu haben. Damit kommen die Firmen auch einem EU-Verbot von Einweg-Plastik zuvor, das wohl 2021 in Kraft treten wird.