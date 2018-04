Bundeskanzler Kurz ist für ein Kopftuchverbot in Schulen. Quelle: Herbert Neubauer/APA/dpa

Mädchen sollen nach dem Willen von Österreichs Regierung künftig kein Kopftuch mehr in Kindergärten und Grundschulen tragen dürfen. Es gehe darum, allen Kindern die gleichen Chancen einzuräumen, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Wien. "Dazu gehört auch, dass es zu keiner Diskriminierung in jungen Jahren kommt".



Wie viele Kinder tatsächlich betroffen sind, ist unklar. Zahlen liegen nicht vor. "Es ist sicherlich eine symbolische Handlung", sagte Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP).