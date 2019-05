Mehrere Explosionen in Sri Lanka in Kirchen und Hotels

Quelle: ap

Bei Explosionen in Kirchen und Luxushotels in Sri Lanka sind mindestens 50 Menschen getötet und mehr als 200 Menschen verletzt worden, darunter auch Ausländer, teilte die Polizei mit. Betroffen waren ersten Berichten nach drei Kirchen in verschiedenen Teilen des Landes sowie zwei Luxushotels in der Hauptstadt Colombo.



Die Hintergründe waren zunächst unklar. Medienberichten zufolge trafen die Explosionen unter anderem Ostergottesdienste. Nur etwa sieben Prozent der Bevölkerung sind Christen.