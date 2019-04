Diskussion um Masern-Impfpflicht (Symbolbild).

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist für verpflichtende Masern-Impfungen für Kinder in Kitas und Schulen. "Aus meiner Sicht macht es bei Gemeinschaftseinrichtungen Sinn", sagte er.



Es handele sich zwar um einen Eingriff in die Freiheit, aber die Aufklärungskampagnen hätten nicht gefruchtet. Immer noch sei die Zahl der Masern-Neuerkrankungen zu hoch. Die Koalition werde über eine Impfpflicht sprechen, sagte Spahn. 2018 wurden in Deutschland 543 Masern-Fällen registriert.