Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Nur jedes zehnte politische Spitzenamt in den Rathäusern kreisfreier Städte und in den Landratsämtern wird von einer Frau besetzt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung.



Auch in den Spitzenämtern der Länder und im Bund sind die Frauen stark unterrepräsentiert: Neben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sind mit Malu Dreyer (SPD, Rheinland-Pfalz) und Manuela Schwesig (SPD, Mecklenburg-Vorpommern) derzeit nur zwei Regierungschefs weiblich.