Der Sozialdemokrat Zoran Milanovic. Archivbild

Quelle: Darko Bandic/AP/dpa

Der Sozialdemokrat Zoran Milanovic hat am Dienstag das Amt des Präsidenten in Kroatien angetreten. Bei der Stichwahl im vergangenen Januar hatte er gegen die bisherige Amtsinhaberin, die konservative Politikerin Kolinda Grabar-Kitarovic, gewonnen.



"Ich werde engagiert, transparent und konsequent amtieren", sagte Milanovic nach Ablegung des Amtseides. Er hatte bereits von Ende 2011 an als Ministerpräsident seines Landes amtiert. 2015 verlor die Sozialdemokratische Partei die Parlamentswahl.