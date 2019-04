Die Droge Crystal Meth. Symbolbild

Quelle: Fredrik von Erichsen/dpa

Im Containerhafen von Sydney hat die australische Polizei mehr als eine halbe Tonne Rauschgift im Wert von umgerechnet 480 Millionen Euro sichergestellt. Die insgesamt 585 Kilogramm der synthetischen Droge Crystal Meth waren an Bord eines Schiffes aus Singapur in Kühlschränken versteckt. Das teilte der Zoll mit.



Nach Schätzungen werden in Australien pro Jahr etwa zehn Tonnen Chrystal Meth konsumiert. Crystal Meth - eigentlicher Name Methamphetamin - wird auch Ice oder Meth genannt.