Forscher untersuchen die längste Unterwasserhöhle der Welt. Quelle: Inah/NOTIMEX/dpa

In dem kürzlich in Mexiko entdeckten längsten Unterwasser-Höhlensystem der Welt sind Forscher auf etwa 15.000 Jahre alte Knochen von Riesenfaultieren und Elefantenvorfahren gestoßen.



Auch über 9.000 Jahre alte Schädel und Knochen von Menschen sowie ein Keramikkopf und Altäre der Maya-Hochkultur befänden sich in der Sac-Actun-Höhle, teilte das Forschungsprojekt Gran Acuifero Maya mit. "Dies ist die wichtigste archäologische Unterwasserstätte der Welt", sagte der mexikanische Forscher Guillermo de Anda.