Bei dem Treffen wurde ein neuer Weltrekord erzielt.

Quelle: Uli Deck/dpa

Drei Jahre nach einem gescheiterten Rekordversuch haben sich 2.762 blau geschminkte Menschen mit weißer Mütze in Lauchringen am Hochrhein getroffen. Damit sei nach Angaben der Organisatoren das "größte Schlumpftreffen der Welt" auf die Beine gestellt worden.



Zugelassen wurden bei dem Rekordversuch nur Teilnehmer, die original als Schlumpf verkleidet waren und die zum gemeinsamen Gruppenfoto kamen. Der bisherige Rekord lag bei 2.510 Teilnehmern und wurde 2009 in Wales aufgestellt.