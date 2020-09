Polizei bewacht nach Schüssen in Halle Synagoge in Dresden.

Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Nach den tödlichen Schüssen in Halle hat die Leipziger Polizei ihre Kräfte vor der Synagoge der Stadt verschärft. Einer dpa-Reporterin zufolge stehen etwa fünf Polizisten vor dem Gebäude in der Innenstadt. Diese seien auch mit Maschinenpistolen bewaffnet. Weitere Maßnahmen treffe man gegebenenfalls später. Das Lichterfest zum 30. Jahrestag der friedlichen Revolution finde wie geplant statt.



Auch vor der Synagoge in Dresden wurde nach Angaben der Polizei der Polizeischutz erhöht.