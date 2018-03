US-Präsident Donald Trump will die Strafzölle in Kraft setzen. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Die EU-Kommission will US-Präsident Donald Trump in letzter Minute von seinen Strafzöllen abbringen. "Wir haben in den vergangenen Wochen und Tagen intensiv versucht, die US-Seite davon zu überzeugen", sagte Kommissions-Vizepräsident Jyrki Katainen.



Zuvor hatte Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro bekräftigt, dass Trump noch heute die Proklamation unterzeichnen werde. Die EU-Kommission hatte für diesen Fall eine Klage bei der Welthandelsorganisation WTO und Gegenmaßnahmen angekündigt.