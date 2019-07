Der libysche General Chalifa Haftar. Archivbild

Sechs in Libyen festgehaltene türkische Staatsbürger sind nach scharfen Drohungen aus Ankara wieder frei. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Aus Ankara hatte es geheißen, dass die sechs Personen in der Gewalt des libyschen Generals Chalifa Haftar seien.



In dem ölreichen Land in Nordafrika herrscht politisches Chaos. Die Türkei unterstützt die von den UN anerkannte Regierung von Ministerpräsident Fajis al-Sarradsch, die mit Haftars Truppen um die Macht im Land kämpft.