Die britische Premierministerin Theresa May hat den Brexit-Vertrag nicht durch das britische Parlament bekommen. May fordert von der EU nun "rechtlich verbindliche Änderungen" am von ihr ausgehandelten Austrittsabkommen - und wurde dabei am Dienstagabend durch das Unterhaus unterstützt. Vor dem Unterhaus-Votum über einen entsprechenden Antrag hatte sie eingeräumt, Nachverhandlungen über die umstrittene Auffanglösung zu Nordirlands Grenze würden "nicht einfach".



Der sogenannte Backstop wird von Brexit-Hardlinern abgelehnt, weil Großbritannien dann auf unbestimmte Zeit über eine Zollunion weiter an die EU gebunden bliebe. EU-Ratspräsident Donald Tusk lehnte Änderungen am Brexit-Vertrag noch am Dienstagabend ab. "Das Austrittsabkommen ist nicht offen für Nachverhandlungen", erklärte ein Sprecher. Ein Kompromiss zwischen beiden Positionen scheint schwierig. May hat sich eine Frist bis zum 13. Februar gesetzt. Gibt es bis dahin keine veränderte Vereinbarung mit der EU, will sie sich erneut an das in Sachen Brexit quer durch die Fraktionen zerstrittene Unterhaus wenden.

Bildquelle: Francisco Seco/AP/dpa