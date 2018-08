Es soll ein Suchoi-Kampfjet abgeschossen worden sein. Archiv Quelle: Friedemann Kohler/dpa

Israel hat einen syrischen Kampfjet abgeschossen, der in seinen Luftraum eingedrungen ist. Dies bestätigte Armeesprecher Jonathan Conricus. Zuvor hieß es, Israels Armee hätte zwei Abwehrraketen auf das Kampfflugzeug des Typs Suchoi abgefeuert. Es sei zwei Kilometer weit in israelischen Luftraum vorgedrungen und dann "abgefangen" worden.



In den vergangenen Stunden habe es vermehrt Kämpfe in Syrien gegeben, hieß es in der Mitteilung. Israels Armee sei in erhöhter Alarmbereitschaft.