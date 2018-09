Von 48 Zentimetern ist der Elb-Pegel weiter gesunken. Archivbild Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/dpa

Die Elbe ist auf den niedrigsten Wasserstand seit über 80 Jahren am Pegel in Magdeburg gefallen: Der Wert lag am Pegel Strombrücke vorübergehend bei 45 Zentimetern, wie das Wasser- und Schifffahrtsamt Magdeburg mitteilte. Am 29. August waren 46 Zentimeter gemessen worden. Zuvor hatte der Tiefststand an dieser Stelle bei 48 Zentimetern gelegen, gemessen im Jahr 1934.



Wie Hartmut Rhein vom Wasser- und Schifffahrtsamt sagte, ist die Schifffahrt schon lange nahezu komplett zum Erliegen gekommen.