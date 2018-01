Becker: Ich habe eine kleine Tochter, noch kein Jahr alt. Mein Mann ist gerade in Elternzeit und macht das ganz hervorragend. Auch das ist Teil meines Berufes, dass ich trotz Kind in den Auslandseinsatz gehe. Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, ich bin dafür ausgebildet, ich werde dafür bezahlt. Aber zu sagen, dass mein Kind mir nicht fehlen würde, wäre nicht die Wahrheit. Es ist sehr schwer, ich verpasse viel: wie sie anfängt zu krabbeln, ihre ersten Worte. Das ist natürlich nicht einfach. Aber wir haben wirklich gute Möglichkeiten, Kontakt zu halten, wir können über Connect-D (Kommunikationssystem der Bundeswehr, Anmerkung der Redaktion) bis zu drei Stunden am Tag nach Hause telefonieren. Dazu WhatsApp, Facetime… Ich bin also in ständigem Kontakt mit meiner Familie und mein Mann hält mich über alles auf dem Laufenden.