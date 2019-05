Starker Wind verwirbelt Sand auf der Bundesstraße 5. Archivbild

Auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern besteht dieser Tage eine erhöhte Gefahr durch Sandstürme. An mehreren Autobahnabschnitten wurden Warnschilder mit den Hinweisen "Gefahrenstelle" und "Sandsturm" aufgestellt.



Staubstürme sind bei Trockenheit, Wind und bloßen Feldern in Mecklenburg-Vorpommern keine Seltenheit. Vor acht Jahren hatte ein solcher katastrophale Folgen: Auf der A19 ereignete sich in einem Staubsturm eine Massenkarambolage, bei der acht Menschen starben.