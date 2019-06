CDU bildet mit AfD Zählgemeinschaft in Stadtvertretung Penzlin.

Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer schließt eine Zusammenarbeit mit der AfD aus, doch an der Basis ist es schon passiert: In der mecklenburgischen Kleinstadt Penzlin hat die CDU in der Stadtvertretung eine Zählgemeinschaft mit dem AfD-Vertreter gebildet.



Die CDU-Spitze hatte "jegliche Koalitionen oder ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der AfD" ausgeschlossen. In einem Beschluss von Präsidium und Bundesvorstand wird angekündigt, alle Möglichkeiten zu nutzen, dies durchzusetzen.