Das Escobar-Museum in Medellín hatte keine Genehmigung. Quelle: Georg Ismar/dpa

In der kolumbianischen Stadt Medellin ist ein Museum für den berühmt-berüchtigten Drogenboss Pablo Escobar geschlossen worden. Das Museum habe keine Genehmigung gehabt, teilten die Behörden mit. Ein weiterer Grund für die Schließung sei, dass es "einem der traurigsten Verbrecher" gewidmet gewesen sei, "die Medellin am meisten geschadet haben".



Escobar und sein Medellin-Kartell dominierten in den 1980er und frühen 1990er Jahren den internationalen Kokain-Schmuggel.