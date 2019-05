Anhänger von Ekrem Imamoglu am Tag der Wahlannullierung.

Quelle: Lefteris Pitarakis/AP/dpa

Nach der Annullierung der Bürgermeisterwahl in Istanbul haben sich in mehreren Bezirken der Innenstadt Menschen zu weitgehend friedlichen Protesten zusammengefunden. Viele Protestaktionen erinnerten an die regierungskritischen Gezi-Proteste von 2013.



Mehrere Hundert Menschen trugen Banner mit dem Slogan der Neuwahlkampagne: "Alles wird gut". Den Slogan hatte Ekrem Imamoglu, Bürgermeisterkandidat der Mitte-Links-Oppositionspartei, geprägt. Er hatte die Wahl in Istanbul am 31. März gewonnen.