Abitur-Prüfung (Symbolbild).

Quelle: Armin Weigel/dpa

Schüler mehrerer Bundesländer wehren sich gegen angeblich zu schwere Abiturprüfungen in Mathematik. In Bayern, Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern beschwerten sie sich mit Online-Petitionen. Bisher wurden diese von mehr als 60.000 Mitstreitern unterstützt. In Bayern und Niedersachsen wollen die Kultusministerien die Aufgabenstellung überprüfen.



Die Schüler kritisieren Aufgabenstellungen, die vorher kaum einer gesehen habe, dies betreffe vor allem Geometrie und Stochastik.