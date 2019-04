Feuerwehr dämmt Waldbrand ein.

Quelle: Julian Stähle/dpa-Zentralbild/dpa

In mehreren Regionen in Deutschland besteht wegen der Trockenheit Waldbrandgefahr. Da die Behörden in Bayern über die Feiertage mit vielen Waldausflüglern rechnen, sollen etliche Gebiete mit Flugzeugen aus der Luft beobachtet werden. Das teilten mehrere Regierungsbezirke mit.



In Brandenburg gab es in Groß Kreutz ein Feuer auf 300 Quadratmetern Wald. Die Feuerwehr konnte den Brand eindämmen. Im nordöstlichen Niedersachsen besteht hohe Waldbrandgefahr.