Bombendrohung: Auch das Landgericht Erfurt wird evakuiert.

Quelle: Wichmanntv/dpa-Zentralbild/dpa

Nach einer Serie von Bombendrohungen sind Landgerichte mehrerer Städte in Deutschland geräumt worden. Betroffen waren Gebäude in Potsdam, Magdeburg, Erfurt, Wiesbaden und Kiel. In allen Fällen sei die Drohung per E-Mail eingegangen, so die Polizei.



Laut Polizei Magdeburg wurde in der Mail mit einem Anschlag auf bundesweiter Ebene gedroht. Der Absender sei anonym, hieß es. In Erfurt wurden rund 30 Bedienstete aus dem Gebäude gebracht. Ein Sprengstoffspürhund schlug nicht an.