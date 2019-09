Der Polizei gelingt ein Schlag gegen Menschenhändler. Archivbild.

Wegen des Verdachts auf Menschenhandel sind in Deutschland, Belgien und Großbritannien 15 Menschen festgenommen worden. Das berichtet die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die Polizei. Demnach gab es zwischen Montag und Mittwoch zwölf Festnahmen in Belgien, zwei in Großbritannien und eine in Deutschland.



Die Bande habe versucht, Albaner in Autos oder Lkw nach Großbritannien zu schmuggeln. Bei einer Durchsuchung eines Hotels im belgischen Gent wurden 37 Albaner aufgegriffen.