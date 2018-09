In Düsseldorf protestierten laut Polizei etwa 200 Menschen. Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Wenige Tage vor dem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland sind in mehreren deutschen Städten Gegner der türkischen Politik auf die Straße gegangen. An einer Demonstration in Berlin nahmen laut Polizei wenige Hundert Menschen teil.



Auf Plakaten stand unter anderem: "Erdogan ist nicht willkommen". Demonstriert wurde auch in Düsseldorf, Bielefeld, Essen, Bremen und Hannover. Erdogan kommt am Donnerstag in Berlin an und reist am Samstag nach Köln weiter.