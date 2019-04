Angehendene Metallbauer üben Metallaktivgas-Schweißen. Symbolbild

Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa

In Metall- und Elektroberufen gibt es so viele neue Auszubildende wie seit zehn Jahren nicht mehr. 2018 begonnen mehr als 78.000 Menschen eine Ausbildung in diesem Bereich, teilte der Arbeitgeberverband Gesamtmetall mit. Das seien 5,7 Prozent mehr als 2017.



Der beliebteste Ausbildungsberuf ist demnach der Fachinformatiker. Seit etwa fünf Jahren blieben jedes Jahr allerdings rund zehn Prozent aller Ausbildungsstellen unbesetzt. Daher werden mehr Investitionen in die Schulen gefordert.