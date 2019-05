Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.

Quelle: Hans Klaus Techt/APA/dpa

CSU-Chef Markus Söder will die Union mit einem umfassenden Konzept für milliardenschwere Steuersenkungen wieder in die Offensive bringen. Konkret fordert er eine Komplettabschaffung des Solidaritätszuschlags, eine Senkung der Unternehmensteuer um fünf Prozent, eine Senkung der Stromsteuer für Unternehmen und Bürger sowie steuerliche Anreize für eine Senkung des CO2-Ausstoßes.



Die CSU werde dazu in Kürze ein umfassendes Konzept vorlegen, kündigte Söder bei einem Besuch in Wien an.