Münchner Moscheen geräumt.

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

In München und Iserlohn sind drei türkische Moscheen wegen Drohungen geräumt worden. Das teilte die Polizei mit. Die wenigen Anwesenden in den Moscheen in den Münchner Stadtteilen Pasing und Freimann seien aus den Gebäuden hinausgebeten worden. Die Räume wurden überprüft. Gefunden wurde nichts.



In Iserlohn (NRW) ging eine E-Mail mit Bombendrohung ein. Die Polizei sperrte den Bereich um die Moschee ab, Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Bei der Durchsuchung wurde nichts gefunden.