Das Bundeskriminalamt ermittelt gegen Hasspostings. Symbolbild

Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Im Kampf gegen Hass im Netz ist die Polizei in neun Bundesländern im Einsatz gewesen. In 21 Fällen gab es unter anderem Wohnungsdurchsuchungen oder Vernehmungen, teilte das Bundeskriminalamt mit. "Bedrohungen, Nötigungen oder Volksverhetzung im Netz sind keine Kavaliersdelikte", hieß es. Je nach Tatbestand drohten bis zu fünf Jahre Haft.



Am bundesweit fünften Aktionstag gegen Hasspostings beteiligten sich Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, das Saarland und Sachsen.