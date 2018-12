Eine frische Auster, jedoch ohne Perle. Symbolbild

Beim Essen einer Auster hat ein Restaurantbesucher in den USA eine Perle zwischen die Zähne bekommen. Rick Antosh sagte der "New York Post", er habe im New Yorker Restaurant Grand Central Oyster Bar seine übliche Wahl getroffen: Ein Gericht mit sechs Austern für 14,75 Dollar, umgerechnet 13 Euro.



Küchenchef Sandy Ingber gab an, während seiner 28 Jahre andauernden Tätigkeit im Restaurant sei es erst das zweite Mal gewesen, dass ein Gast eine Perle in einer Auster gefunden habe.