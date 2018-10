Teile des Mosaiks «Sky». Quelle: Christina Horsten/dpa

In der U-Bahn-Station unter dem New Yorker Wohnhaus von Yoko Ono (85) ist ein neues Mosaik der Künstlerin und Witwe von John Lennon eingeweiht worden. An den Wänden der U-Bahn-Station 72nd Street auf der Upper West Side in Manhattan sind an sechs Stellen Teile des Mosaiks "Sky" eingebaut worden.



Darauf sind blauer Himmel und Wolken zu sehen, dazu Kommentare wie "dream" (Traum), "remember love" (erinnere dich an Liebe) oder "imagine peace" (stelle dir Frieden vor).