In einer Forschungsanlage in Monkstad bei Bergen wird geforscht, wie man auch Industrieabgasen das Kohlendioxid entziehen kann, um es dann sicher zu lagern. Denn ein Viertel der CO2-Emissionen in Norwegen kommt aus Industrieabgasen. Hier ließe sich also ebenfalls eine Menge Steuern sparen. "Die Verfahren sind teuer. Man muss sich das so vorstellen: Wir haben CO2, weil wir Energie erzeugen. Um CO2 loszuwerden, müssen wir Energie erzeugen", sagt Jan Martin Nordbotten, Mathematiker an der Universität Bergen. Daher sei es schwer, das billig hinzubekommen. Ein günstiges Verfahren ist also die große Herausforderung.