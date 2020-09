Frauenministerin Franziska Giffey (SPD). Archivbild

Nur gut jede dritte Leitungsstelle in den obersten Bundesbehörden in Deutschland ist mit einer Frau besetzt. Die Quote sei 2019 von 34 auf 36 Prozent gestiegen, sagte Frauenministerin Franziska Giffey (SPD) dem "Handelsblatt". In den Bundesministerien liege der Anteil bei 39 Prozent. In ihrem Ministerium gebe es mehr als 50 Prozent Frauen in Leitungsfunktionen, sagte Giffey.



Mit Blick auf die geplante Frauenquote für Vorstände börsennotierter Unternehmen mahnte Giffey, der Bund müsse mit gutem Beispiel vorangehen.