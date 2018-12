Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

"Schweigekanzler" ist Wort des Jahres in Österreich. Das ist das Ergebnis einer Online-Wahl. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vermeide Reaktionen zu unangenehmen Themen und zu Äußerungen von Mitgliedern des Koalitionspartners FPÖ, hieß es zur Begründung.



An der Wahl hätten rund 12.000 Bürger teilgenommen, teilte eine Forschungsstelle der Universität Graz mit. Die Suche nach dem Wort des Jahres wird jährlich von der Forschungsstelle in Kooperation mit der Nachrichtenagentur APA organisiert.