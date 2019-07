In einigen Branchen gibt es kein Urlaubsgeld. Symbolbild

Quelle: Christian Charisius/dpa

Nur knapp jeder zweite Tarifbeschäftigte in Deutschland (47 Prozent) erhält Urlaubsgeld. Im Durchschnitt gibt es in diesem Jahr 1.281 Euro brutto, teilte das Statistische Bundesamt mit. Das sind 3,6 Prozent mehr als 2018. Aber es gibt starke Unterschiede zwischen einzelnen Branchen sowie zwischen Ost und West.



Besonders viel wird im Maschinenbau (2.358 Euro) und in der Automobilwirtschaft (2.113 Euro) gezahlt. Tarifbeschäftigte im Westen erhalten im Schnitt 1.317 Euro, im Osten 927 Euro.