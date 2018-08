Der britische Popsänger Elton John auf der Welt-Aids-Konferenz. Quelle: Gareth Fuller/PA Wire/dpa

Der britische Popsänger Elton John hat mit großer Wut die Diskriminierung von Homosexuellen in Osteuropa angeprangert. Hass auf sexuelle Minderheiten würde dafür sorgen, dass sich HIV und Aids weiterhin verbreiten, klagte der Sänger bei der Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam.



"Wenn es den Fanatismus und Hass nicht gebe, dann wäre diese Krankheit viel schneller vorbei." Osteuropa und Zentralasien sind die Regionen, in der sich die Epidemie an schnellsten ausbreitet.