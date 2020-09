Eine Anzeigentafel

Quelle: dpa

Der Orkan "Sabine" hat im ostfriesischen Leer für erste Schäden und einen Einsatz der Rettungskräfte gesorgt. Die Fußgängerzone sei großräumig gesperrt worden, weil sich diverse Dachelemente und Dachplatten von Gebäuden gelöst hätten und auf die Straße zu fallen drohten, teilte die Polizei mit.



An etlichen Flughäfen in Deutschland fallen wegen des Sturms Flüge aus. Die Deutsche Bahn kündigte den Ausfall zahlreicher Zugverbindungen an. Viele Fährverbindungen zu den Nordseeinseln wurden eingestellt.