Bedrohte Christin Asia Bibi (Archiv). Quelle: Uncredited/AP/dpa

Nach ihrem Freispruch in Pakistan wird die Christin Asia Bibi aus Sicherheitsgründen in die Hauptstadt gebracht. Bibi werde aus Punjab nach Islamabad geflogen, so Behördenkreise.



Das Oberste Gericht sprach Bibi vom Vorwurf der Gotteslästerung frei und ordnete ihre Freilassung an. Das löste Proteste von Islamisten aus, die ihren Tod fordern. Die Regierung lenkte ein und will das Urteil überprüfen lassen. Bibi war 2010 wegen Beleidigung des Propheten Mohammed zum Tode verurteilt worden.