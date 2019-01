«Gelbwesten» protestieren in Paris.

Quelle: Kamil Zihnioglu/AP/dpa

Die französische "Gelbwesten"-Bewegung hat ihre Proteste gegen die Regierung von Präsident Emmanuel Macron fortgesetzt. Nach der Empörung über die vorübergehende Festnahme des "Gelbwesten"-Wortführers Eric Drouet kündigten Aktivisten in Paris einen neuen Marsch an.



Im Departement Saone-et-Loire nahmen Sicherheitskräfte am Freitagabend 18 "Gelbwesten" fest, die versucht hatten, ein Amazon-Logistikzentrum zu blockieren. Weitere Protestaktionen werden in Bordeaux, Toulouse und Lyon erwartet.