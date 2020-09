Proben von Coronavirus-Patienten werden untersucht.

Quelle: Francois Mori/AP/dpa/Archiv

Erstmals ist ein an dem Coronavirus erkrankter Mensch in Europa gestorben. Der chinesische Tourist sei in einer Pariser Klinik der Krankheit erlegen, teilte die französische Gesundheitsministerin Agnes Buzyn mit. Es handelte es sich demnach um einen 80-Jährigen aus der schwer betroffenen zentralchinesischen Provinz Hubei.



Der Tourist war Anfang Februar auf die Intensivstation des Krankenhauses Bichat in Paris gebracht worden. Der Patient sei mehrere Tage in kritischem Zustand gewesen.