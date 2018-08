John McCain war über Parteigrenzen hinweg geachtet. Archivbild Quelle: Gerald Herbert/AP/dpa

Der am Samstag verstorbene US-Republikaner John McCain wird sowohl im Kapitol in Washington als auch in seinem Heimatstaat Arizona öffentlich aufgebahrt werden. Demnach wurde für Phoenix in Arizona der Mittwoch gewählt. An dem Tag wäre McCain 82 Jahre alt geworden.



Die Aufbahrung im Kongress-Sitz der US-Hauptstadt werde es am Freitag geben. In Phoenix soll am Donnerstag ein Gottesdienst gefeiert werden. Am Samstag wird eine private Trauerfeier in der Washingtoner National-Kathedrale folgen.