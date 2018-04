Ein Intercity der Deutschen Bahn AG. Symbolbild Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Der Lokführer eines Intercitys hat in Plochingen bei Stuttgart seine Zugchefin am Gleis vergessen. Einem Sprecher zufolge kommt es in seltenen Fällen vor, dass Zugbegleiter unfreiwillig am Gleis stehen bleiben.



Um als Letzter vor der Abfahrt in den Zug steigen zu können, müssen die Begleiter die Tür, durch die sie einsteigen, blockieren. Wenn sie das vergessen, schließen sie sich selbst aus. Die Frau soll der "Bild" zufolge nach Göppingen gefahren und dort in ihren Zug gestiegen sein.