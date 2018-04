Sturmtief «Herwart» wütete auch in Tschechien Quelle: David Taneèek/CTK/dpa

Starke Stürme haben in Polen und Tschechien mindestens drei Menschen getötet und schwere Sachschäden angerichtet. In Polen überflutete starker Regen vielerorts die Keller und heftige Böen rissen landesweit Bäume aus, die Straßen blockierten. Infolgedessen starb ein Mann in Westpommern bei einem Autounfall.



In Tschechien wurde eine Frau bei einem Waldspaziergang bei Trebic von einem Baum erschlagen. Ein Mann starb, als er in der Kleinstadt Jicin in Nordböhmen von einem Baum getroffen wurde.