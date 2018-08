Die beiden Mitarbeiter landeten auf dem Flughafen in Prag. Quelle: epa Filip Singer/EPA/dpa

Syrien hat zwei Mitarbeiter einer deutschen Hilfsorganisation aus der Haft entlassen. Sie landeten in Prag. Einer der beiden Männer sei deutscher Staatsangehöriger. Das bestätigte der deutsche Botschafter in Prag, Christoph Israng.



Tschechien hatte in dem Fall bei der Regierung von Präsident Baschar al-Assad in Damaskus vermittelt. Nach Medienberichten waren die beiden Männer vor mehreren Monaten nahe der Grenze zum Irak wegen des Vorwurfs des unerlaubten Grenzübertritts festgenommen worden.